Metrorex: Traficul pietonal la accesul suprateran al staţiei Pipera, închis parţial câteva zile Traficul pietonal la accesul suprateran al statiei Pipera este inchis partial cateva zile, pentru o buna desfasurare a lucrarilor de decopertare a pardoselilor existente si montare a noilor placaje de granit, a anuntat joi compania.



"Metrorex informeaza ca, in perioada 22 aprilie - 23 aprilie 2021 si 26 aprilie - 29 aprilie 2021, la statia de metrou Pipera, situata pe Magistrala 2, se vor desfasura lucrari de decopertare a pardoselilor existente si pregatirea stratului suport pentru montarea noilor placaje de granit", se mentioneaza in comunicat.



Astfel, pentru buna desfasurare…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

