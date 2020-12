Metrorex a semnat contractul pentru noile trenuri de metrou care vor circula pe Magistrala Drumul Taberei

Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, in prezenta ministrului Lucian Bode, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor s-a semnat intre Metrorex si Alstom contractul ce are ca obiect achizitia de ”Trenuri noi de metrou destinate pentru Magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei – Iancului”. Contractul…

- Contractul privind achiziția de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5 de metrou, tronsonul Drumul Taberei – Iancului a fost semnat, miercuri, de Metrorex și Alstom, in prezența ministrului Transporturilor,...

- Contractul de finanțare pentru Magistrala 6, in valoare de 6,3 mld. lei, a fost semnat. Cand vom ajunge cu metroul la Aeroportul Otopeni Ministerul Transporturilor si Metrorex au semnat contractul de finantare aferent proiectului "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul Henri Coanda - Otopeni…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Metrorex au semnat contractul de finantare aferent proiectului "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6 1 Mai - Otopeni)", in valoare de 6,334 miliarde de lei. Potrivit unui comunicat al Metrorex,…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, impreuna cu Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, au semnat, joi, contractul de finanțare pentru proiectul Varianta de ocolire a municipiului Zalau,

- Timpii de asteptare in statii pe magistrala de metrou Drumul Taberei sunt in prezent de 6 minute, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, la postul public de televiziune."Noi acolo avem 6 trenuri. Am alocat 10 trenuri din cele 82 de trenuri…

- Timpii de asteptare in statii pe magistrala de metrou Drumul Taberei sunt in prezent de 6 minute, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, la postul public de televiziune. "Noi acolo avem 6 trenuri. Am alocat 10 trenuri din cele 82 de…

- Magistrala de metrou Drumul Taberei va fi data in functiune marti, incepand cu ora 12:00, a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, pe Facebook. "Dupa ani de asteptare, sunt bucuros sa anunt public ca maine, incepand cu ora 12:00, magistrala de metrou…