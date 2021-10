Metrorex a semnat contractul de proiectare pentru extinderea Magistralei 5

Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii ar putea avea, in cinci ani, o noua secțiune de metrou, pe Magistrala 5 Eroilor – Piața Iancului . Aceasta va avea șase stații și o lungime de 5,4 km. Noua rețea va asigura legatura intre estul și centrul orașului, precum și conexiunea cu Magistrala 4, Gara de Nord – Gara Progresu, cu Magistrala…

- Reprezentantii conducerii Metrorex au semnat vineri, cu Asocierea 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata SpA & SWS Engineering SpA & Coding & Metrans Engineering, contractul privind proiectarea si asistenta tehnica pentru proiectul liniei de metrou Magistrala 5 (Drumul Taberei – Pantelimon)…

- “Astazi, 29 octombrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in prezenta secretarilor de stat Ionel Scriosteanu si Adrian Foghis, reprezentantii conducerii Metrorex S.A. au semnat cu Asocierea 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata SpA & SWS Engineering SpA & Coding Srl…

- S-a semnat contractul de proiectare tehnica și execuție pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Speciale Targoviste The post S-a semnat contractul de proiectare tehnica și execuție pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Speciale Targoviste first appeared on Partener TV .

- Societatea Aquatim a anuntat ca vineri, 15 octombrie 2021, a semnat contractul de lucrari „Proiectare și execuție stații de epurare Gavojdia, Chizatau-Belinț” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020” (cod SMIS 2014+…

- Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila și reprezentanții Asocierii formata din Emilaseb Construct SRL (lider de asociere) și S.C Hugebo S.R.L Focșani au semnat marți, 28 septembrie 2021, contractul privind Servicii de proiectare la nivel PT și execuție lucrari, inclusiv asistența…

- Aquatim a semnat inca un contract de lucrari din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Timiș, in perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM). Astfel, in data de 21 septembrie 2021, s-a semnat…

- Contractul pentru proiectarea continuarii Magistralei M5, tronsonul Eroilor 2 - Piata Iancului, se va semna vineri, iar pentru primul sector din Magistrala M6 1 Mai - Tokyo (Baneasa) a fost desemnat un castigator, insa au fost depuse contestatii care se afla in curs de rezolvare, a declarat, marti,…