Stiri pe aceeasi tema

- "Familia asta a fost exact familia aia pe care o vedeai in reality show, am crezut foarte tare in soțul meu, nu mi-am verificat o data soțul. Toata lumea imi spunea așa, așa... fara falsa modestie, l-am creat și l-am inventat de la A la Z. A avut capacitatea sa se ridice, sa fie ca un burete... am facut…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,41 miliarde de lei, la finalul lunii iulie 2022, in crestere cu 5% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). "Cele mai multe investitii au fost…

- Asociației CFA Romania propune ca portofoliile fondurilor de pensii (Pilon II) sa fie diversificate, facand referire al recentul proiect de OUG. De asemenea, considera ca sunt mici comisioanele administratorilor.

- Vești bune pentru tinerii din Romania! Daca ești in cautarea unui loc de munca, daca dorești sa demisionezi sau pur și simplu sa iți schimbi job-ul, afla ca un gigant din Romania face angajari, printre tineri, pe salarii mari. De asemenea, job-ul vine și cu alte beneficii pentru sanatate, de exemplu.…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 87,37 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2022, in crestere cu 3% fata de nivelul inregistrat la 30 iunie 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). „Investitiile fondurilor de pensii administrate privat s-au…

- NN Asigurari de Viața, liderul pieței de asigurari de viața, a incheiat primii 25 de ani de activitate in Romania cu o amprenta semnificativa in societate și in economia locala. Din iulie 1997, NN susține clienții sa protejeze tot ce conteaza mai mult pentru ei, se implica in cauze sociale relevante…

- Politistii si procurorii din Capitala au organizat joi, 30 iunie, o serie de descinderi in nu mai putin de 48 de locatii din Bucuresti si numeroase alte judete intr-un dosar de delapidare de la fondul privat de pensii administrat de o banca din Romania. Actiunea de amploare a pornit dupa ce anchetatorii…

- Unul dintre cele mai mari fonduri private de pensii din Romania e in centrul unei anchete penale, in care prejudiciul este uriaș: peste patru milioane de euro. Suspecții sunt angajați ai fondului, care ar fi facilitat peste 700 de transferuri ilegale in ultimii trei ani.