- Sarbatorile inseamna adesea reuniuni cu familia și prietenii. De la bucuria revederii, rasete și voie buna, discuțiile pot degenera, ajungandu-se chiar la certuri. Psihologii vin cu cateva sfaturi practice, pentru a preintampina astfel de momente neplacute.

- Pentru ca mulți dambovițeni inca iși mai incalzesc locuințele cu ajutorul sobelor sau centralelor pe lemne, ISU Dambovița trage un nou semnal de alarma cu privire la coșurile de fum necurațate corespunzator și la alte riscuri ce se pot transforma in tragedii. „Coșurile de fum necurațate sau jarul cazut…

- Temperaturile scad treptat in Romania, iar viscolul și ninsorile au aparut in mai multe zone din țara. Acest lucru poate afecta sanatatea oamenilor, iar acest lucru se obsvera deja in numarul mare al persoanelor care se confrunta cu infecții virale. Iata ce sfaturi au medicii și cum eviți acest lucru.

- Facturile ridicate la electricitate ii motiveaza pe oameni sa iși controleze mai bine consumul de electricitate acasa. Cu toate acestea, unii oameni nu realizeaza ca aparatele, cum ar fi televizoarele și laptopurile, pot consuma energie electrica și atunci cand sunt inchise. Atunci cand nu sunt folosite,…

- Inima noastre bate de 100.000 de ori pe zi, dar tindem sa nu ne facem griji pentru sanatatea ei decat in momentul in care ne da mari semnale de alarma. Medicii cardiologi vin cu cateva sfaturi simple si utile, pentru o inima sanatoasa si o viata indelungata.

- Sezonul sarbatorilor de iarna este cel mai aglomerat din an, dar și perioada in care probabilitatea de a ne imbolnavi este cea mai mare, scrie Parade, care puncteaza un lucru pe care nu trebuie sa il faci niciodata daca vrei sa eviți sa te imbolnavești, potrivit imunologilor.

- 80% dintre romani se simt in nesiguranța cand conduc in condiții dificile pe timp de iarna (studiu)Nu mai e mult pana incepe sezonul rece și, odata cu acesta, vin și multe provocari pe șosele. Cel mai nou studiu Goodyear realizat in Romania arata ca mulți șoferi se confrunta cu nesiguranța și anxietate…

- Muraturile nu lipsesc din nicio gospodarie, iar acum este perioada in care pregatesc. Gogoșarii in oțet se numara printre preferați, astfel ca exista mai multe trucuri simple de pus in aplciare pentru ca ei sa reziste.