Metodele prin care proprietarii de pensiuni și hoteluri speră că vor atrage turiști de sărbători Metodele prin care proprietarii de pensiuni și hoteluri spera ca vor atrage turiști de sarbatori Proprietarii de pensiuni și hoteluri incearca sa gaseasca soluții ca sa-i convinga pe clienți sa le treaca pragul de sarbartori. Administratorul unui hotel din Galați, de exemplu, a realizat o aplicație care le permite oaspeților accesul în interior, fără să mai intre în contact cu vreun angajat. Alte unități de cazare propun o formă specială de asigurare. Mădălin are o pensiune la Fundata, în județul Brașov. Ne… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

