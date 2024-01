Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 28 de ani, din Craiova, s-a sinucis in arestul din cadrul IPJ Dolj, dupa ce anterior evadase și a fost prins. Vineri seara, in jurul orei 20.00, un tanar de 28 de ani, din Craiova, aflat in starea legala de reținere și fața de care instanța de judecata a emis mandat de arestare…

- Un tanar care a avut norocul sa obțina joburi bune, in companii de succes, a povestit pentru Business Insider ca a avut ințelepciunea de a investi o mare parte din banii caștigați, astfel ca se poate pensiona fara probleme la 29 de ani, neavand nevoie sa mai munceasca vreodata.

- Percheziții in Alba Iulia: Tanar de 19 ani, din Buzau, reținut de polițiști dupa ce ar fi inșelat mai multe persoane prin metoda „Cabana” Percheziții in Alba Iulia: Tanar de 19 ani, din Buzau, reținut de polițiști dupa ce ar fi inșelat mai multe persoane prin metoda „Cabana” La data de 11 ianuarie 2024,…

- Florin Valentin Mircescu, in varsta de 37 de ani, fiul unui cunoscut om de afaceri din Targu Jiu, a fost reținut vineri, 5 ianuarie, sub suspiciunea de furt și inșelaciune, dupa ce a fost prins furand dintr-un hypermarket cunoscut. Cum a fost demascat barbatul? Incidentul s-a petrecut in hipermarketul…

- Un avion al Alaska Airlines, cu 177 de persoane la bord, a efectuat o aterizare de urgenta, vineri, in Oregon, Statele Unite (nord-vest), dupa ce o parte a fuzelajului pe care se afla un hublou s-a desprins dupa decolare, scrie Agerpres. Zborul 1282 a decolat de pe aeroportul international din Portland…

- Un tanar de 27 de ani, simuland o relație de dragoste, a recrutat o femeie pe care a determinat-o sa se prostitueze in mai multe orașe din țara, dar și in Germania.Polițiștii și procurorii DIICOT Cluj au dispus, miercuri, reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat sub aspectul…

- Antreprenorul din domeniul tehnologiei, Bryan Johnson, susține ca a incetinit ritmul de imbatranire al tatalui sau cu 25 de ani, cu ajutorul transfuziilor cu sangele sau, relateaza Insider.