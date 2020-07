Stiri pe aceeasi tema

- Balaci a pledat vinovat in dosarul „Bitclub Network", care vizeaza una dintre cele mai mari scheme de tip Ponzi in care investitori din intreaga lume erau atrasi sa investeasca in bitcoin. Acesta a fost arestat la finele lui 2019 in Germania, unde era stabilit, iar din cauza pandemiei de coronavirus…

- Patrick Mahomes, vedeta echipei de fotbal american Kansas City Chiefs, s-a inteles cu clubul sau pentru prelungirea contractului cu zece ani. Potrivit noului acord, americanul va castiga 450 de milioane de dolari in perioada mentionata.

- Republica Moldova va beneficia de un credit de circa 19 milioane de dolari și de un grant de 400 de mii de dolari din partea Japoniei, pentru implementarea a doua proiecte. Primul prevede modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol, iar al doilea - imbunatațirea echipamentului de digitalizare…

- Un fost purtator de cuvant al DEA (Drug Enforcement Agency) a marturisit in instanta ca s-a dat drept agent sub acoperire al CIA (Central Intelligence Agency) pentru a insela mai multe companii, a anuntat joi Departamentul Justitiei din SUA.

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis eliberarea conditionata a unui barbat, in varsta de 46 de ani, din judetul Alba, condamnat in Statele Unite ale Americii, la inceputul anului 2017, la 57 de luni de inchisoare. Sentinta de condamnare a fost pronuntata de Tribunalul districtual al Statelor…

- Avocatul Gheorghe Piperea anunța ca va cere anularea in contencios administrativ a hotararii de Guvern care aproba memorandumul cu cei de la Google. Guvernul dorește sa fie publicate, gratuit, pe Google, știri pozitive, in limita a 1,2 milioane de dolari.Citește și: Seful Cancelariei prim-ministrului…