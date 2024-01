Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o confruntare cinematografica in ajunul Anului Nou, „Wonka”, fantezia muzicala capricioasa cu Timothee Chalamet in rolul tanarului Willy Wonka, a cucerit casele de bilete, ocupand primul loc in vanzare, cu o cifra impresionanta de 29,5 milioane de dolari din vanzarea de bilete. Caștigurile de 22,7…

- Premierului maghiar Viktor Orban a dezvaluit, intr-un live pe pagina sa de TikTok, ca a fost Moș Craciun platit la un magazin universal din Szekesfehervar, informeaza Blikk. Premierul maghiar Viktor Orban a marturisit pe TikTok ca s-a imbracat in Moș Craciun cand copiii lui erau mici, dar și ca a fost…

- „Știi ce zic?” este numele emisiunii pe care Marius Elisei a dezvoltat-o anul trecut pe TikTok, iar anul acesta creatorul de conținut a venit și cu sezonul 2, de data aceasta pe canalul sau de YouTube. Ardelean din fire, Marius Elisei folosește in viața de zi cu zi regionalismele specifice zonei sale,…

- Investitorii au retras aproximativ 956 milioane de dolari de pe platforma crypto Binance, in ultimele 24 de ore, dupa ce seful acesteia, Changpeng Zhao, a demisionat și a pledat vinovat pentru incalcarea unor legi din SUA privind spalarea banilor.

- Un roman de aproape 80 de ani se bucura de popularitate pe platforma preferata a adolescenților din intreaga lume. Mihai Enat a devenit una din vedetele TikTok-ului autohton, clipurile batranelului despre banalitați casnice (momente de gatit, demonstrații de dans, sfaturi de bricolaj ori glumițe), strangand…

- A aparut o noua metoda de inșelatorie in mediul online și, din pacate, mulți au cazut deja in plasa. Aceasta noua escrocherie a fost mutata pe YouTube, iar utilizatorii sunt indemnați sa acceseze site-uri periculoase și sa iși introduca datele personale. Noua metoda de a escroca oamenii are loc pe YouTube,…

- Mai multe magazine cosmetice din Marea Britanie au picat prada hoților. Mai nou, aceștia invața de pe TikTok cum sa fure. Exista un canal dedicat acestui tip de conținut. Atat pe Tik Tok cat și pe Youtube pot fi vazute tutoriale despre cum poți fura cosmetice. Fenomenul a luat amploare. Lucratorii comerciali…

- Rețeaua chineza de socializare Tik Tok anunța ca s-a conformat cerințelor Uniunii Europene (UE) privind dezinformarea, in urma atacaului Hamas asupra Israelului, și susține ca a eliminat „conținutul și conturile cu caracter violent”, potrivit BBC.Intr-o scrisoare adresata vineri companiei, UE i-a cerut…