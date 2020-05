Stiri pe aceeasi tema

- Caldura extrema creeaza condițiile perfecte pentru incendii de padure, precum cele care au afectat Portugalia in ultimii ani. Vegetația uscata și neglijata inseamna astfel una dintre marile amenințari. Regiunea muntoasa Coimbra e in mod special vulnerabila

- Pandemia l-a facut mai creativ pe un preot din Florești, județul Cluj. Omul bisericii a gasit o metoda inedita de a ține slujba și de nu ii pune pe credincioși in pericol. Astfel, tanarul preot a gasit soluția ideala pentru pastrarea distanței sociale intre enoriași.

- Airbus a apelat la compania Koniku din California datorita know-how-ului acesteia in construirea de microprocesoare din celule biologice. Cele doua companii au lucrat la biotehnologie care identifica si localizeaza substantele chimice sau explozive la bordul aeronavelor sau in aeroporturi. Datorita…

- Marius este unul dintre cei peste 100.000 de taximetriști din Londra - cifra care nu include tradiționalele și luxoasele Black Cab-uri -, arondați la diverse companii și dispecerate ce au platforme on-line. In plina pandemie cu coronavirus, romanul continua sa iasa, zi de zi, la lucru.Romanul folosește…

- Galați: Cinci cadre medicale, confirmate pozitiv cu Covid-19 Foto: Arhiva. Potrivit MAPN, "Vineri, 27 martie, la Spitalul Militar de Urgența "Dr. Aristide Serfioti" Galați au fost confirmate pozitiv cu COVID-19 cinci persoane din rândul personalului medical, în urma…

- Anca Serea cunoscuta și ca mama eroina din showbiz reușește sa faca fața provocarilor la care o supun cei șase copii in aceasta perioada de izolare, cand toți iși petrec timpul acasa.Anca Serea și familia ei numeroasa stau acasa respectand masurile impuse de autoritați pentru a impiedica raspandirea…

- Un proiect inedit care propune petrecerea in mod creativ a timpului in care oamenii sunt obligati sa stea acasa, izolati din cauza pandemiei de coronavirus, a fost initiat in mediul online de Asociatia Pro Teatru, din Zalau, in parteneriat cu Fundatia Agapis si Mandra Sic. " '#neamcarantinart'…

- Ministrul propus al Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, ca Aeroportul Otopeni va avea, incepand de vineri, primele 5 termo-scannere, ca masura in cadrul epidemiei de coronavirus. El a fost avizat pozitiv in comisiile parlamentare. Totodata, el a anuntat ca nu se pune problema lichidarii…