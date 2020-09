Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane din județul Cluj sunt cercetate penal, dupa ce au pacalit mai mulți oameni prin metoda „accidentul”. Escrocii au profitat de pandemie pentru a apela diverși necunoscuți, carora le-au cerut bani sub diverse pretexte, legate de infectarea cu noul virus.

- Poliția din Cluj avertizeaza ca a aparut „Metoda Accidentul”- varianta COVID, in care anumite persoane necunoscute suna și le spun celor apelați ca cineva din familia sa este depistat pozitiv și are nevoie urgenta de bani pentru tratament sau pentru transfer medical. Potrivit Poliției Cluj, in ultimele…

- Politistii clujeni deruleaza cercetari pentru tentative de inselare a unor persoane cu diverse sume de bani, prin metoda "Accidentul", varianta COVID-19, informeaza IPJ Cluj. "Metoda de inselaciune "Accidentul" - varianta COVID-19. In perioada 26-27 august a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Polițiștii din Cluj anunța ca a aparut „Metoda Accidentul” – varianta COVID, iar persoane necunoscute suna și spun celor apelați ca cineva din familia este depistat pozitiv și are nevoie urgenta de bani pentru tratament sau pentru trasfer medical, potrivit Mediafax.

- In incercarea oamenilor legii de a-l mobiliza pe artist, acesta a devenit și mai gresiv și l-a mușcat de picior pe unul dintre ei. In urma incidentului, pe numele lui Ivancea s-a intocmit dosar penal pentru ultraj și a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Citeste si: Politisti atacati…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 24.08.2020: cazuri confirmate pozitiv – 603; cazuri vindecate și externate – 453; in carantina la domiciliu – 390 de persoane; in carantina instituționalizata – 27…

- Polițiștii nu mai vor sa distribuie deciziile DSP de carantinare sau izolare a persoanelor infectate cu Covid și cu care sunt obligați sa intre in contact direct. Aceștia spun ca, deși se supun unor riscuri de contaminare uriașe, angajații DSP sunt cei care primesc indemnizațiile și sporurile de risc.…

- Deputatii PSD Adrian Solomon si Ioan Irinel Stativa au fost amendați, luni noapte, intr-un local unde se vindea shaorma, in Centrul Vechi al Capitalei. Anunțul a fost facut de Poliția Capitalei, care precizeaza ca intre timp au fost vizionate imaginile suprinse de camerele video din local. Inițial,…