- Poliția Cluj a transmis astazi ca in doar doua zile au fost sesizați de persoane din Gherla ca au fost contactate telefonic de necunoscuți, care le-au solicitat sume de bani. „In fapt, prin intermediul unor apeluri telefonice, persoanelor li se solicitau diferite sume de bani, in urma depistarii positive…

Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Dej, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au depistat in flagrant delict un barbat de 36 de ani, din orasul Beclean, care...

- Criza de generata de noul coronavirus a adus pe piata infractionalitatii un nou tip de inșelaciune care face tot mai multe victime: metoda COVID-ul. Escrocii s-au adaptat vremurilor și au schimbat clasica inșelaciune prin "metoda Accidentul" cu una mai noua, numita "metoda COVID".

- Hackerii nu mai au nevoie de viruși sau malware pentru a fura informații. Le ajung un telescop electro-optic dotat cu senzori și becul din tavan. Metoda nu poate funcționa daca e trasa perdeaua sau becul se afla in spatele unei lustre. In condiții de laborator, cercetatorii au putut monitoriza atat…

- Unul dintre scenariile luate in calcul de ministrul Educației pentru distanțarea sociala in școli este instalarea unor corturi sau containere. Monica Anisie a recunoscut ca, din toamna, atunci cand toți copiii vor reveni in banci, va fi imposibil de pastrat distanța, pentru ca școlile nu au suficient…

- O profesoara de desen din Botosani a ales o metoda inedita si deosebit de eficienta de a preda materia in asa fel incat sa poate fi folosita in mod practic de elevi. Si-a facut un canal de YouTube si le prezinta scolarilor moduri in care pot adapta cunostintele la viata reala.