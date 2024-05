S-a aflat cand se vor juca meciurile de baraj, Dinamo – Csikszereda și Botoșani – CS Mioveni. „Cainii” au avut ghinion la tragerea la sorți și vor disputa partida retur in deplasare. Dinamo a prins in extremis un loc de baraj, dupa victoria cu UTA. Voluntari și FCU Craiova au retrogradat direct, dupa ultima etapa […] The post Cand se vor juca meciurile de baraj, Dinamo – Csikszereda și Botoșani – CS Mioveni! Ghinion pentru „caini” la tragerea la sorți appeared first on Antena Sport . Articolul Cand se vor juca meciurile de baraj, Dinamo – Csikszereda și Botoșani – CS Mioveni! Ghinion pentru „caini”…