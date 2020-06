Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud, au fost confirmate inca doua cazuri de Covid-19, printre care sa afla inca un angajat din cadrul companiei Leoni, care ajunge astfel la 7 persoane infectate cu noul coronavirus. De asmenea, 7 persoane au fost declarate vindecate și externate, iar una…

- In ultimele 24 de ore, județul Bistrița-Nasaud inregistreaza un singur caz de infectare cu SARS Cov-2, fiind vorba despre un asistent medical de la Serviciul Județean de Ambulanța Bistrița-Nasaud, patru persoane au fost declarate vindecate și externate, iar numarul deceselor a crescut cu unu. De asemenea,…

- Numarul persoanelor din Bistrița-Nasaud, infectate cu CoVid-19, a scazut de la 320 la 319, dupa ce una a fost raportata de doua ori. In ultimele 24 de ore, nu a fost inregistrata nicio infectare, din cauza ca nu s-au efectuat teste, potrivit Instituției Prefectului. In schimb, o persoana a fost declarata…

- In ultimele 24 de ore, in județul Bistrița-Nasaud au fost inregistrate inca trei noi cazuri de CoVid-19, iar alte cinci persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 198 de noi cazuri de imbolnavire, 225 de persoane au fost declarate…

- In ultimele 24 de ore, 16 persoane din Bistrița-Nasaud au fost depistate pozitiv cu CoVid-19 și doar una a fost declarata vindecata și externata. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 165 de noi cazuri de imbolnavire, 219 persoane s-au vindecat, iar alte 29 au decedat. Potrivit…

- In ultimele 24 de ore, inca 21 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, potrivit datelor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. La nivel național, in același interval s-au inregistrat 468 de noi cazuri de imbolnavire, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. …

- In ultimele 24 de ore, inca 21 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, potrivit datelor transmise de Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. La nivel național, in același interval s-au inregistrat 468 de noi cazuri de imbolnavire, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. …

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, cele mai multe cazuri sunt la Suceava, unde sunt peste 1.500 de persoane infectate. Crește numarul infecțiilor in județele Hunedoara…