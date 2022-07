Stiri pe aceeasi tema

- Județul Suceava se afla sub cod portocaliu pe 2 iulie intre orele 12.00-22.00. Fenomenele vizate sunt instabilitate atmosferica accentuata, vijelii puternice, ploi abundente In zonele de munte, in Maramureș, Transilvania, Oltenia, nord-vestul Munteniei și local in Moldova, iar spre seara și in Crișana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata, vijelii puternice si ploi abundente pentru zonele de munte, Maramures, Transilvania, Oltenia, nord-vestul Munteniei si local in Mo

- ANM a anunțat ca val de caldura și disconfort termic va persista in zonele joase din Banat, Transilvania și Moldova, iar temperaturile atat diurne, cat și nocturne se apropie de un record absolut pentru aceasta perioada. De asemenea, local și temporar se vor inregistra…

- Meteorologii au emis sambata avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a tarii valabila pana duminica dimineata. "In Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, la munte si local in Oltenia si Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care…

- Meteorologii au emis sambata avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata in cea mai mare parte a tarii valabila pana duminica dimineata. In Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, la munte si local in Oltenia si Moldova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care…

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata.Potrivit ANM, in intervalul 2 iunie, ora 12.00 2 iunie, ora 23.00 in zonele montane, local in Moldova, Transilvania, Maramures, sudul Banatului si in zona continentala a…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru 28 de județe din țara, valabila astazi, pana la ora 21:00. In intervalul menționat in Maramureș, Transilvania și in Moldova vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila de luni, 25 aprilie, ora 12.00 pana la ora 21.00.In intervalul mentionat in Maramures, Transilvania si in Moldova vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta…