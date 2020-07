Meteorologii au emis mai multe alerte de vreme severă imediată Meteorologii au emis mai multe alerte de vreme severa imediata Foto: Arhiva. Meteorologii au emis în aceasta dupa-amiaza mai multe alerte de vreme severa imediata, cod roșu și portocaliu de vijelii și ploi torențiale, în mai multe județe, mai ales din sud-estul țarii. Au aparut și primele efecte.

Reporter: Mihaela Enache - Corespondenții Radio România Actualitați transmit ca în multe zone vizate de alerte a plouat abundent și vântul a suflat puternic, dar nu au fost semnalate pagube importante. În schimb, 5.000 de case din județul Prahova au… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

