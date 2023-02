Meteorologii anunță schimbări de ultimă oră pentru toate regiuniile României Admnistrația Naționala de Meteorologie a emis sambata trei alerte noi de vreme rea, incepand de sambata seara pana luni la ora 15.00. Meteorologii au menținut, totodata, o alerta de ploi puternice la munte, ninsori și viscol. Prima avertizare noua de Cod galben va fi in vigoare de sambata de la ora ora 23.00 pana duminica […] Articolul Meteorologii anunța schimbari de ultima ora pentru toate regiuniile Romaniei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, iși dorește ca orașul sa aiba un transport in comun de calitate și o societate performanta. Masurile luate deja și cele ce vor fi impuse sunt numeroase, pornesc de la management, la plata datoriilor, plus investițiile din fonduri europene pentru dotarea cu mijloace…

- Berbec O perioada care iti aduce informatii deosebite, pe cai neobisnuite. Discutii tainice cu oameni importanti, mai ales privitoare la segmentul profesional. Este posibil sa decizi desprinderea din unele colaborari. Prudenta, rabdare si masura in toate Sanatatea este vulnerabila si de aici apar tot…

- Unii nativi sunt pe cai mari, alții trebuie sa fie pregatiți pentru schimbari majore, a precizat numerologul Mihai Voropchievici, in cadrul emisiunii Astro Fanatik. Iata cum arata horoscopul runelor pana la sfarșitul saptamanii.

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 30.01.2023 – 06.02.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in sud-vestul, nord-estul și local in vestul, nord+vestul și centrul țarii, iar…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pe intreg teritoriul Romaniei, in ultima saptamana din luna ianuarie, iar ulterior, pana pe data de 20 februarie, se vor apropia de cele normale perioadei, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 9 ianuarie, o avertizare meteo de vreme rea timp de doua zile, pana pe 11 ianuarie. In acest interval, va ploua in toata țara, iar la munte sunt așteptate ninsori.In perioada 9 ianuarie, ora 18.00 - 11 ianuarie, ora 18.00, aria ploilor se va extinde…

- Specialiștii de la Admnistrația Naționala de Meteorologie au anunțat cum va fi vremea in weekend-ul 17-18 decembrie 2022. Dupa zilele cu valori sub pragul inghețului, vom avea parte de temperaturi ciudate pentru aceasta perioada a anului. Cum va fi vremea in weekend 17-18 decembrie 2022 Mijlocul lunii…

- Ploile vor predomina in majoritatea regiunilor, in timp ce la munte, duminica, 4 decembrie, continua sa ninga. Temperaturile se vor menține pentru cele normale ale datei din calendar. Duminica, 4 decembrie, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valorile termice se vor mentine peste…