Meteorologii anunță ploi și vânt de Înviere! Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme rea valabila in intervalul 1 mai, ora 21:00 – 2 mai, ora 21:00. Se vor inregistra intensificari ale vantului, manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In intervalul menționat vor fi perioade de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata; in cursul nopții de sambata spre duminica (01/02) indeosebi in nord-vestul, centrul țarii și local in sud și sud-est, iar duminica (02 mai) in regiunile nordice, centrale și estice, precum și in zonele de munte. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

