Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi avertizari Cod portocaliu de vijelii, valabile in ora urmatoare in Capitala si in judetele Ilfov si Giurgiu, informeaza Agerpres.

Meteorologii au emis, miercuri, prognoza speciala pentru Bucuresti, avertizand ca de miercuri pana joi seara vor fi perioade cu ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii. Temperatura minima coboara la 10 grade.

Mai multe localitati din judetele Arges, Prahova si Dambovita se vor afla, sambata dupa-amiaza, sub o avertizare nowcasting Cod galben de averse, intensificari ale vantului si descarcari electrice, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare nowcasting Cod galben de vant, valabila pe raza judetului Tulcea, pe parcursul urmatoarelor ore, anunța agerpres.

Meteorologii au emis luni dimineața o informare meteorologica, valabila pana miercuri, de vreme rece și ninsori la munte.

Meterologii anunța ca de Florii este vreme urata in toata țara cu temperaturi scazute, intensificari ale vantului și precipitații.

Meteorologii anunta intensificari temporare ale vantului, ninsori la munte, precum si racirea accentuata a vremii si ploi in toata tara incepand de sambata si pana luni, la ora 10:00. In Bucuresti, temperatura maxima nu va depasi 8 grade duminica. Incepand de sambata de la ora 12:00 si pana luni, ora…

Meteorologii anunță ca de Florii și Paște vremea va fi schimbatoare in toate regiunile țarii. In urmatoarele doua saptamani este posibil sa ploua, iar valorile temperaturilor vor oscila destul de mult.