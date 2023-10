Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii AccuWeather au actualizat prognoza meteo pentru ultimele luni din 2023. Noua prognoza arata valoarea temperaturilor in Romania pana in luna decembrie. Deși suntem in mijlocul toamnei, vremea de afara ne duce cu gandul la o zi de vara, cu temperaturi chiar apropiate de pragul caniculei.…

- In București, primii fulgi de zapada sunt așteptați pe data de 18 noiembrie, cand precipitațiile s-ar putea transforma in lapovița și ninsoare, urmand ca pe timpul nopții sa cada prima zapada.Nu va fi vorba insa despre o iarna adevarata, ci doar despre un episod sporadic deoarece ninsoarea va ține doar…

- Vremea e frumoasa, iar temperaturile se apropie de pragul unei zile caniculare. Dar, deși este greu de crezut cand ne uitam afara, iarna se apropie cu pași repezi. Din fericire, ne mai putem bucura o perioada de vremea buna. Deși, potrivit meteorologilor, vin cateva zile cu ploi, de duminica vremea…

- Cu un inceput de toamna mai bland decat s-ar fi așteptat mulți, dat fiind faptul ca au fost multe zile cu temperaturi de vara, de parca sezonul estival ar fi „decis” sa se prelungeasca și in septembrie, sunt puțini cei care se gandesc de pe acum la venirea iernii. Chiar și așa, sezonul rece se […] The…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a faut un nou anunț! Specialiștii au precizat cand va fi prima ninsoare in Romania. Totodata, meteorologii susțin ca, in acest an, iarna va veni mai devreme fața de anii precedenți.

- Inca nu am scapat de canicula, iar meteorologii au facut primele prognoze in ceea ce privește anotimpul rece. Așadar, cand vine iarna in Romania. Se anunta luni grele si mohorate. Experții in meteorologie au spus și cand va ninge prima oara in București. Cand ninge prima data in București. Cum va fi…

- Deși suntem inca in perioada valorilor termice ridicate, poate mult prea ridicate, specialiștii meteorologi au facut anuntul despre iarna lui 2023, precizand care sunt zonele in care nu va ninge in lunile urmatoare, aceste fenomene afectand in mod clar și Romania. Meteorologii au facut anuntul despre…

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…