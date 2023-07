Meteorologi anunță accentuarea temporară a instabilității atmosferice în cursul nopții In cursul acestei nopți se anunța instabilitate atmosferica temporar accentuata, local in Crișana, Maramureș, Transilvania și la munte, unde vor fi precipitații care vor avea și caracter de aversa, intensificari ale vantului și posibil vijelii, anunța Rador. 29 de localitați din județul Bistrița-Nasaud sunt pentru inca 20 de minute sub incidența unei avertizari cod portocaliu de vreme severa iminenta, fiind anunțate manifestari precum cele amintite. Fenomene de instabilitate atmosferica vor aparea pe arii restranse și in restul teritoriului, cu o probabilitate mai mare in Moldova și in zona… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

