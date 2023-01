Meteo: Vremea se schimbă radical în România, în săptămâna 23- 29 ianuarie. Temperaturile scad de la o zi la alta. Zăpadă și viscol Meteo: Vremea se schimba radical in Romania, in saptamana 23- 29 ianuarie. Temperaturile scad de la o zi la alta. Zapada și viscol Dupa ce saptamana trecuta au fost inregistrate recorduri de caldura, urmeaza o perioada in care iarna pare decisa sa puna stapanire pe mare parte din țara și nu in modul cel mai liniștit cu putința. In ultima saptamana din ianuarie 2023 temperaturile scad de la o zi la alta, iar weekendul aduce la orizont ninsori, […] Citește Meteo: Vremea se schimba radical in Romania, in saptamana 23- 29 ianuarie. Temperaturile scad de la o zi la alta. Zapada și viscol in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

