Meteo. Vremea se încălzește treptat. Unde vor fi temperaturi și de 20 de grade Vremea continua sa se incalzeasca și temperaturile ajung la normal pentru aceasta perioada. Meteorologii anunța vreme frumoasa, care continua sa se incalzeasca pe tot parcursul saptamanii. Vremea se incalzește treptat Vor fi 20 de grade duminica, urmate de 22 de grade luni și marți. Miercuri, vremea se racește puțin și vor urma ploi in cea […] The post Meteo. Vremea se incalzește treptat. Unde vor fi temperaturi și de 20 de grade appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

