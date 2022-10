METEO: Val de aer RECE peste România. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni METEO: Val de aer RECE peste Romania. Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani Meteorologii ANM au emis, luni, prognoza pentru perioada 3 – 16 octombrie 2022. Urmeaza cateva zile reci, apoi vremea va intra intr-un proces de incalzire, cu maxime de 23 de grade Celsius, dupa care temperaturile coboara la 18 -20 de grade. In primele doua zile din interval vremea va fi mai rece decat in mod […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

