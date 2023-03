METEO: Temperaturi tot mai scăzute și „soare cu dinți” Deși soarele va fi prezent pe cer pe mai toata durata zilei, dambovițenii vor resimți astazi o maxima termica de doar 7 °C. Șansele de precipitații sunt zero, dar vantul inca nu se lasa domolit, ceea ce va amplifica și mai mult senzația de frig. Acesta va atinge chiar și 35 km/h la rafala și chiar mai mult in regiunea montana a județului. Pe timpul nopții se aduna norii, insa șansele de precipitații sunt tot zero. Vantul mai scade foarte puțin din intensitate atingand totuși peste 25 km/h la rafala. Minima nopții va fi de doar -5 °C. Post-ul METEO: Temperaturi tot mai scazute și „soare cu dinți”… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

