Meteo joi, 17 septembrie. Vreme frumoasă, cu temperaturi ridicate Meteo joi, 17 septembrie. Meteorologii anunța ca vom avea parte de o vreme in general frumoasa și calda in majoritatea regiunilor. ANM precizeaza ca temperaturile sunt insa in scadere fața de ziua precedenta. In țara, vremea va fi calda, pe suprafețe mici calduroasa dupa-amiaza la campie. Cerul va fi variabil, cu innorari seara și noaptea […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

