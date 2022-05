Un numar de 22 de judete din Transilvania, Maramures si din zona montana se vor afla, pana luni seara, sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben valabila luni, intre orele 13.00 si 21.00, in judetele Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba, Hunedoara si in unele zone ale judetelor Bihor, Arad, Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova. „In intervalul mentionat, in Transilvania, Maramures…