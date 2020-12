Sarbatorile de iarna se apropie și meteorologii ANM au estimat cum va fi vremea de Craciun 2020. Ne putem aștepta la valori termice nesperat de ridicate pentru Ajunul Craciunului. Meteorologii ANM ne spun cum va fi vremea de Craciun 2020. Intervalul de estimari ale valorilor termice și precipitațiilor realizat de Agenția Naționala de Meteorologie este 24 – 27 decembrie, potrivit site-ului ANM . Citește și: Cum va fi vremea de Revelion 2020 – 2021 Cum va fi vremea de Craciun 2020 in nordul și vestul țarii In Banat și Crișana, vremea va fi deosebit de calda in Ajunul Craciunului. Valorile termice…