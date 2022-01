Meteo 29 ianuarie. Meteorologii anunță temperaturi ridicate, în weekend. Cum va fi vremea în Capitală Vor fi temperaturi ridicate in aproape toata țara, in ultimele zile de ianuarie. Valorile termice vor fi mai mari decat cele specifice pentru ziua de sambata, 29 ianuarie, ușor mai mari in extremitatea de sud a teritoriului. In vestul, centrul și nordul țarii, ziua cerul va fi variabil și doar izolat, in special la munte […] The post Meteo 29 ianuarie. Meteorologii anunța temperaturi ridicate, in weekend. Cum va fi vremea in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

