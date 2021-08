Meteo, 26 august. Scad temperaturile, inclusiv în Capitală Ziua de joi aduce o racorire a vremii, inclusiv in sud și in sud-est. De asemenea, sunt așteptate și precipitații pe arii restranse. Astfel, temperaturile maxime se vor situa intre 20 și 28-29 de grade. Cerul va fi variabil, pe parcursul zilei, cu innorari in centrul, estul și sud-estul țarii, dar și in zonele montane […] The post Meteo, 26 august. Scad temperaturile, inclusiv in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 16.08.2021 ORA 10:00 - 17.08.2021 ORA 09:00Vremea va fi caniculara, cu disconfort termic accentuat indeosebi in orele dupa-amiezii cand indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Temperatura maxima va fi de 35-37 de grade, iar cea minima de 17-19 grade. Cerul va fi…

- Bucurestiul se afla sub c od portocaliu de canicula, iar vremea se va mentine caniculara in Capitala, pe parcursul urmatoarelor patru zile, unde valorile maxime vor depasi frecvent 36 – 37 de grade Celsius, arata Administratia Nationala de Meteorologie, conform Agerpres . Potrivit meteorologilor, in…

- Temperaturile maxime vor creste de la 32 - 33 de grade luni, spre 35 - 36 de grade marti, iar apoi se vor situa in jurul a 38 de grade. Temperatura minima va avea valori, in general, de 20 - 22 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla in general slab.Pana la sfarsitul saptamanii, in…

- Vremea a fost deosebit de calda. Cerul a fost variabil, cu unele innorari la inceputul intervalului, cand pe arii restranse la munte si izolat in rest s-au semnalat averse. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 7 l/mp, la statia meteo Iezer. In cursul noptii cerul a fost mai mult…

- Cerul va avea innorari temporar accentuate in Capitala, pe parcursul zilelor de duminica si luni, si vor fi perioade cu averse si descarcari electrice, in timp ce temperatura maxima va ajunge la 27 de grade, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti, valabila in urmatoarele doua zile.…

- Meteorologii anunta, in prognoza speciala pentru Capitala, ca in a doua parte a zilei de duminica, 13 iunie, vor fi ploi torentiale, descarcari electrice si posibil grindina. Ploile vor continua si in urmatoarele doua zile, iar temperaturile maxime nu vor depasi 24 de grade Celsius. Cerul va fi variabil…

- Vremea va continua sa se incalzeasca ușor, dar valorile termice vor fi in continuare sub media climatologica specifica datei in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime se vor incadra, astazi, intre 18 și 26 de grade, iar cele minime intre 5 și 15 grade. Cerul va fi temporar noros și se vor…

- Vremea se va mentine in general instabila si racoroasa, chiar rece pentru aceasta data in regiunile extracarpatice si local in restul teritoriului. In jumatatea de est a tarii, precum si la munte, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, se vor acumula cantitati de apa local insemnate, iar vantul…