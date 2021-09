Meteo, 22 septembrie. Vreme rece. Temperatura maximă în Capitală Ziua de miercuri aduce vreme rece pentru aceasta data din calendar, indeosebi in nord-vest și centru. Conform prognozei, nu vor lipsi din peisaj nici precipitațiile. Vor fi innorari și va ploua slab, temporar, in Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local in Banat și Crișana și izolat in restul teritoriului. La munte, in […] The post Meteo, 22 septembrie. Vreme rece. Temperatura maxima in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

