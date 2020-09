Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis un cod galben de canicula valabil pana in data 9 august. Temperatura aerului va ajunge pana la 34 de grade Celsius. Maine, in tara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi 27 de grade, iar la Balți 28. Cu un grad mai mult se asteapta la Orhei.

- Meteorologii anunta ca vremea se va incalzi ușor in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 20 și 30 de grade Celsius. Marti, 14 iulie 2020, vremea va fi in general frumoasa si se va incalzi in mare parte din tara, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…

- Maine, in zona de centru și sud a țarii vor cadea ploi cu descarcari electrice. La Briceni și Soroca vor fi 22 de grade, iar la Balți 23. La Orhei se va inregistra cu un grad mai mult. La Tiraspol termometrele vor arata 25 de grade, iar la Leova 26.

- Ne asteapta vreme torida! Meteorologii au emis cod galben de canicula pentru zilele de 28 si 29 iunie. Maine, la Briceni vor fi 28 de grade Celsius, iar la Soroca cu unul mai mult. La Balti si Orhei se vor inregistra 30 de grade, iar la Tiraspol si Leova 32.

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de vreme instabila, valabila pana la ora 23.00. Se prevad ploi de scurta durata insoțite de descarcari electrice. Maine, in cea mai mare parte a tarii, cerul va fi variabil, iar pe alocuri sunt anuntate ploi.

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de vreme instabila, valabila pana la ora 23.00. Se prevad ploi de scurta durata insoțite de descarcari electrice. Si maine se asteapta ploi in intreaga tara.

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de vreme instabila pentru astazi. Se prevad ploi de scurta durata insoțite de descarcari electrice, iar izolat sunt prognozate averse puternice cu grindina și vijelie. Si maine se asteapta ploi in intreaga tara.

