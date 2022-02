Metavers, lumea care de fapt nu e a ta Utilizatorii au descris „Second Life”, o lume virtuala lansata in 2003, ca fiind mai atractiva decat viața reala. In Metavers posibilitațile sunt mult mai mari, dar… Andreas Kaplan, rector la Facultatea de Business ESCP din Berlin, explica intr-un editorial publicat de The Conversation France : „Cand in urma cu mai bine de 10 ani, in 2010, am identificat impreuna cu Michael Haenlein, profesor de marketing la Facultatea de Business ESCP, lumile virtuale ca fiind rețelele sociale, raționamentul nostru a fost adesea pus la indoiala. Insa pentru noi legatura a fost mai mult decat evidenta, deoarece,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

