Metaloplastie.Traditia reinviata a vechilor orfevrari transilvaneni - Colectia Ioan Zibilianu.

Ministerul Apararii din Rusia susține ca are realizari teritoriale considerabile pe frontul de sud și de est.

- Aleșii județeni au aprobat luni, 28 februarie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, participarea Consiliului Judetean Mures la organizarea, desfasurarea si finantarea activitatilor culturale si sociale de interes public judetean pe parcursul anului 2022, iar in acest sens a fost aprobat…

- In multe culturi din intreaga lume, dar in special in Europa, Rusia, unele parti ale Asiei in special China sau in America de Nord, exista diverse traditii legate de Zana Maseluta, o creatura magica prezenta in viata copiilor inca din Evul Mediu, ale carei origini exacte nu sunt insa cunoscute.Traditia…

- Clubul Sportiv Juvenes a organizat la Targu Mureș (Piața Republicii nr. 47), in perioada 12-13 februarie, un concurs de șah clasic la care au participat 27 de jucatori – atat juniori, cat și seniori. Nagy Elek Tamas a caștigat convingator turneul cu procentaj maxim, 6 puncte din tot atatea posibile.…

- Zeci de castele si conace ridicate in secolele trecute impanzesc judetul Hunedoara. Cele mai faimoase se afla in regiunea istorica Tara Hategului si au apartinut unor familii care isi au originile in epoca medievala. Multe dintre cladirile impunatoare puteau ramane „bijuteriile” satelor hunedorene,…

- O tradiție veche spune ca de sarbatoarea Intampinarii Domnului celebrata pe 2 februarie, ursul iese din barlog, și, daca iși zarește umbra și intra inapoi in vizuina, inseamna ca n-am scapat inca de iarna. Insa daca ursul ramane afara, inseamna ca primavara este aproape. Urșii de la Sanctuarul Libearty…

- In Rusia, sarbatoarea de Boboteaza a scos la copca mii de credinciosi care au venit sa se scalde in apa rece ca gheata. Pandemia generata de coronavirus inregistreaza zeci de mii de noi cazuri zilnic, insa oamenii aleg sa se caleasca si in mod natural.

- Ortodocsii il sarbatoresc vineri pe Sfantul Ioan Botezatorul. In Bucovina sunt pusi brazi impodobiti la portile celor care poarta acest nume, iar in Transilvania, cei care au numele Ion sunt botezati in rau. Traditia spune ca, in dimineata zilei de Sfantul Ion, oamenii trebuie sa se stropeasca…