Metallica a revenit în top 10 Billboard după aproximativ trei decenii „Certified Lover Boy” al cantaretului Drake s-a mentinut in fruntea clasamentului american al albumelor, Billboard 200, in timp ce Metallica a revenit in top 10 dupa aproximativ trei decenii. „Metallica” a urcat de pe locul 158 pe 9 in contextul relansarii lui in mai multe variante pentru a marca 30 de ani de la aparitie. Albumul a fost vandut in 37.000 de unitati in saptamana incheiata pe 16 septembrie. Trupa rock americana a revenit in top 10 pentru prima data in 29 de ani. Cel mai recent s-a aflat intre primele zece clasate in august 1992, pe locul al zecelea. Albumul omonim din 1991 a devenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

