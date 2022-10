Meta Platforms a prezentat marţi dispozitivul său de realitate virtuală şi mixtă Quest Pro Noul dispozitiv, prezentat la conferinta anuala Connect organizata de Meta, va ajunge pe rafturile magazinelor pe 25 octombrie, la un pret de 1.500 de dolari si va oferi consumatorilor o modalitate de a interactiona cu creatiile virtuale suprapuse pe o vedere colorata a lumii fizice din jurul lor. Lansarea este un pas important pentru Zuckerberg, care anul trecut a anuntat planuri pentru dispozitiv – pe atunci numit Project Cambria – in acelasi timp in care si-a schimbat numele companiei din Facebook in Meta, pentru a-si semnala intentia de a reorienta gigantul social media catre o companie care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

