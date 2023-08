Meta Platforms a întrerupt o campanie de dezinformare legată de autorităţile chineze Compania a eliminat peste 7.700 de conturi si 930 de pagini de pe Facebook. Reteaua de influenta a generat postari pozitive despre China, cu un accent deosebit pe comentariile pozitive despre provincia Xinjiang din China, unde tratamentul guvernului fata de grupul minoritara uigura a determinat sanctiuni internationale. Reteaua a incercat, de asemenea, sa raspandeasca comentarii negative despre SUA si dezinformare in mai multe limbi despre originile pandemiei de Covid-19, a spus Meta. Reteaua a fost sau este prezenta pe aproape toate platformele de social media populare, inclusiv Medium, Reddit,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

