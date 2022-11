Stiri pe aceeasi tema

- Minelli, artista ce a reușit de-a lungul timpului sa cucereasca topurile muzicale din Romania, dar și din intreaga lume, lanseaza noul single „Could be something”, piesa compusa alaturi de Jordan Shaw și Will Simms la inceputul acestui an. Dupa o vara in care artista s-a bucurat de vibe-ul și energia…

- Mesajul transmis de presedintele Klaus Iohannis a fost citit de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential – Departamentul Politici Economice si Sociale, ocazia celei de-a 30-a editii a Topului National al Firmelor Private din Romania. ”Mediul antreprenorial continua sa-si dovedeasca rezilienta…

- Agenția digitala 1616.ro a dezvoltat Avocat.ro, platforma online care susține avocații din Romania, impreuna cu Profit.ro și News.ro. Aceasta faciliteaza in mod gratuit legatura dintre avocați și potențialii clienți care au nevoie de serviciile acestora. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ANRE a anunțat, marți, ca platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale la nivel national (POSF) a fost finalizata. In perioada urmatoare ea va deveni funcționala pentru orice persoana fizica sau juridica din Romania. Conform unui comunicat al Autoritații Nationale…

- Platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri din piața, Storia.ro, a lansat un instrument important care va putea orienta deciziile de achiziție sau inchiriere de locuințe. Indexul T.R.A.I., regasit pe platforma trai.storia.ro, masoara principalii indicatori de bunastare din cartierele din Romania:…

- O platforma online interactiva pentru persoanele cu deficiențe de auz și tipice a fost lansata recent de doua asociații, potrivit unui comunicat de presa. Este prima de acest fel din Romania, iar ea cuprinde și o baza de date video de limbaj al semnelor, transmit cei de la Asociația Zi de Bine și Asociația…

- Meta tocmai a anunțat lansarea unor noi instrumente și resurse concepute pentru a sprijini parinții, tutorii și adolescenții pe Instagram. Anunțul include: Lansarea instrumentelor de supraveghere parentala pe Instagram: Meta lanseaza astazi instrumentele de supraveghere parentala pe Instagram. Aceasta…

- Inființat in anul 2005, PC Garage este unul dintre cele mai mari magazine online de echipamente și componente IT prezente pe piața din Romania. Platforma ofera mai bine de 50.000 de produse organizate in peste 400 de categorii celor aproximativ 250.000 de clienți inregistrați pe site-ul www.pcgarage.ro…