- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,714 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,38%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat cu 273,13%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a…

- Capitalizarea pietei reglementate a Bursei de Valori Bucuresti a scazut cu circa 29,4 mld. lei de la inceputul acestui an, la aproape 200 mld. lei, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca joi, 23 iunie, intra la tranzactionare obligatiunile Crama La Salina, in valoare de 2 milioane de euro, pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB. Obligatiunile se vor tranzactiona sub simbolul bursier ISSA26E”, anunta BVB. Crama La Salina…

- ” Bittnet (BNET), Grup de companii IT listat pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, anunta semnarea unei tranzactii cu privire la intrarea in actionariatul Dendrio Solutions a Agista, fond de investitii alternative in curs de autorizare, parte a Impetum Group. Tranzactia vizeaza vanzarea…

- Organizat in premiera in istoria pieței de capital din Romania, Made in Romania este unul dintre proiectele create de Bursa de Valori București (BVB), care a fost lansat cu scopul de a identifica și promova companiile romaneșt

- ARIR , singura asociație specializata in Relația cu Investitorii din Romania, o comunitate a companiilor listate la Bursa de Valori București (BVB), anunța publicarea metodologiei VEKTOR in baza careia va fi evaluata pentru prima data in acest an interacțiunea companiilor incluse in BET AeRO cu investitorii.…

- Chromosome Dynamics, afacere integrata de dezvoltare și cercetare in agribusiness centrata pe soluții inovatoare de IT și inteligența artificiala, a debutat astazi, 5 mai, pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Acțiunile companiei se tranzacționeaza sub simbolul bursier CHRD. Compania a fost fondata…

