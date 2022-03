„Meta e extremistă”: Tribunalul Tverskoi din Moscova a dat verdictul. Pe ce se bazează Tribunalul Tverskoi din Moscova a declarat ca Meta – fosta Facebook – este o organizație extremista, urmarea fiind aceea ca a interzis oficial accesul la Facebook și Instagram. Procuratura Generala s-a adresat instanței judecatorești pe tema refuzului Meta de a elimina de pe Facebook și Instagram apelurile la violența impotriva rușilor și a personalului militar rus, potrivit Interfax . Un reprezentant al Parchetului General a declarat in instanța ca interdicția nu se refera și la WhatsApp. Tot el a mai spus ca utilizarea acestor servicii de social media nu ar trebui sa fie considerata participare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

