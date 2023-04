Meta a început cea mai recentă rundă de concedieri a sa, concentrându-se pe angajaţii tehnici Angajatii cu experienta tehnica precum experienta utilizatorului, inginerie software, programare grafica si alte roluri au anuntat pe LinkedIn ca au fost concediati, miercuri dimineata. Un purtator de cuvant al Meta a confirmat pentru CNBC ca au inceput concedierile. Un angajat afectat de masuri a declarat pentru CNBC ca disponibilizarile de miercuri au lovit si echipele care se ocupa cu produse si ca Meta intentioneaza sa reduca personalul corporativ, cum ar fi finante, juridice si HR, incepand din mai. Angajatul, care a discutat despre disponibilizari sub conditia anonimatului, pentru a vorbi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

