Messi, ultimul omagiu pentru Beckenbauer Starul argentinian Lionel Messi si-a luat ramas bun de la legendarul fotbalistul si antrenor german Franz Beckenbauer prin intermediul retelei de socializare Instagram , in care a postat luni o imagine a ”Kaiser-ului” pe cand acesta era jucator, transmite EFE. Messi, campion mondial si de opt ori castigator al Balonului de Aur, i-a adus un omagiu legendarului jucator de la Bayern Munchen cu acronimul RIP (Reast In Pace) alaturi de o fotografie alb-negru a fundasului care purta tricoul Germaniei si banderola de capitan, in memoria celui care s-a stins din viata la 78 de ani. Germanul si-a manifestat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

