- Superstarul argentinian Lionel Messi a castigat „Balonul de Aur” pentru a opta oara in cariera, luni seara, in cadrul galei gazduite de Teatrul Chatelet din Paris. Dupa ce a ratat trofeul din 2022 in fața lui Karim Benzema, Messi, care a condus Argentina catre caștigarea Cupei Mondiale din Qatar, a…

