- Banca Centrala a Argentinei „comploteaza sa-i puna fața lui Lionel Messi pe o bancnota de 1.000 de pesos” pentru a marca victoria naționalei la Cupa Mondiala in Qatar. Messi a jucat un rol principal in naționala argentiniana care a caștigat prima Cupa Mondiala de dupa cea din 1986. Oficialii din…

- Selectionata de fotbal a Argentinei, care cucerit duminica titlul de campioana mondiala in Qatar, dupa ce a invins in finala detinatoarea trofeului, Franta, la loviturile de departajare, a sosit la Buenos Aires, unde a fost intampinata de o multime de suporteri, informeaza EFE.

- Lionel Messi, purtand un halat negru din Qatar peste tricoul alb-albastru al Argentinei, a sarutat Cupa Mondiala, s-a indreptat spre coechipierii sai și a ridicat trofeul de aur in aer. A fost o priveliște emblematica care il plaseaza in sfarșit – definitiv – pe superstarul fotbalului in panteonul celor…

- Lionel Messi a confirmat ca va juca ultimul sau meci la Cupa Mondiala atunci cand Argentina va intalni Franța sau Maroc in finala de duminica din Qatar. Messi a condus Argentina la o victorie cu 3-0 in fața Croației in semifinala de marți și va obține cea de-a 172-a selecție in weekend, cand va incerca…

- In varsta de 35 de ani, Lionel Messi a anunțat, marți seara, ca finala CM 2022 de duminica, din Qatar, in care Argentina o va intalni pe invingatoarea dintre Franța și Maroc, va fi ultimul sau meci la o Cupa Mondiala, informeaza Gazeta Sporturilor . „Este o mandrie sa pot termina așa. Ceea ce traiesc…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se afla in Argentina pentru a disputa un meci demonstrativ in compania norvegianului Casper Ruud, a afirmat ca Lionel Messi si colegii sai din nationala "albiceleste" raman in continuare printre favoritii Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in ciuda esecului suprinzator…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Adrian Mutu, a declarat, marti, comentand infrangerea surprinzatoare a Argentinei in fata Arabiei Saudite, scor 2-1, la Cupa Mondiala din Qatar, ca ar fi un dezastru pentru Lionel Messi sa nu treaca de faza grupelor, tinand cont ca obiectivul sau este finala…

- Internationalul argentinian Lionel Messi a confirmat joi ca Mondialul din Qatar va fi ultimul pentru el si ultima sansa de a cuceri trofeul alaturi de nationala Argentinei. Lionel Messi a confirmat intr-un interviu acordat unui canal TV sud-american, Star+, faptul ca 2022 va fi ultima Cupa Mondiala…