- Peste 12.000 de persoane au fost vaccinate, pana duminica, la ora 8.50, la Maratonul din Bucuresti, in cele doua locatii unde se deruleaza actiunea. ”Total persoane vaccinate la Maratonul Vaccinarii – Editia Bucuresti, in centrele Sala Palatului si Biblioteca Nationala a Romaniei: 12.362.…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri, pe DN 1, in mai multe puncte ale sensului de mers catre Brasov, in unele zone fiind aglomeratie, iar in altele formandu-se coloane de masini. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, pe DN 1 – Centura de Vest a Ploiestiului, este coloana…

- Este forfota mare, in aceasta perioada, la Statiunea de Cercetare si Dezvoltare Legumicola din Buzau. Zeci de fermieri stau la rand pentru a cumpara rasaduri sanatoase, cele mai cautate fiind soiurile de tomate, castraveti si ardei.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și soția sa, Carmen, au participat duminica, 4 aprilie, la slujba de Paște, in Sibiu. Pentru aceasta mare sarbatoare, Prima doamna a ales o ținut foarte eleganta, așa cum ne-a obișnuit intotdeauna. Klaus și Carmen Iohannis au participat la slujba de Paște ținuta…

- PSD a atacat in contecios administrativ, la Curtea de Apel București, decizia prin care se impune inchiderea magazinelor la ora 18.00. Social-democrații susțin ca actul normativ nu are o evaluare preliminara de impact, este nemotivat și nu a respectat transparența decizionala. PSD susține ca actul normativ…

- De cand a fost aprobat pe piața și a inceput sa fie folosit in Romania, vaccinul anti-Covid-19 AstraZeneca a avut parte de reacții negative din partea populației. Din 15 februarie și pana in prezent... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cetațenii romani au ramas blocați atunci cand au aflat ce salariu colosal are guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei Mugur Isarescu. Cate mii de lei incaseaza lunar, in timp ce romanii mor de foame. Cu cat sunt remunerați angajații BNR. Ce salariu uriaș are senatorul Mugur Isarescu Guvernatorul BNR…

- Egiptul a reprezentat, ca destinatie turistica, vedeta Targului de Turism online datorita preturilor, a declarat pentru AGERPRES, vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, care a precizat insa ca majoritatea rezervarilor au fost facute pentru perioada imediat…