"M-am vaccinat fluierand si o sa fac si boosterul", transmite preotul Crin-Triandafil Theodorescu. "Daca virusul asta nu-i nici de la lilieci, nici din laboratoarele chinezesti, daca virusul asta e examenul iubirii la care tocmai participam?", spune el. Preotul Crin-Triandafil Theodorescu, din Bistrita-Nasaud, a transmis un mesaj tulburator pe marginea controversei uriase a vaccinarii anti-Covid, care a divizat Romania in doua. "Da, m-am vaccinat fluierand si o sa fac si boosterul. Pentru ca singura gradina in care dau cu sapa e constiinta mea. Pentru ca primul om care m-a luat in brate, chiar…