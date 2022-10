Stiri pe aceeasi tema

- Virginia Ruzici, cea care i-a fost manager Simonei Halep timp de 14 ani, și-a aratat sprijinul fața de fosta lidera a ierarhiei mondiale, dupa ce aceasta a fost suspendata provizoriu fiind testata pozitiv la roxadustat.

- Fostul mare tenismen Ion Tiriac, cel care i-a fost mentor Simonei Halep, susține ca sportiva se afla intr-un moment de cumpana, care cel mai probabil. ii va schimba cariera, dupa anunțul ca a fost depistata pozitiv. „Cred ca Simona are o problema mare. S-ar putea sa fie o problema care sa ii schimbe…

- Antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, i-a transmis un mesaj scurt elevei sale. „Te sprijin 100% in aceasta lupta, Simona. Pana la capat”, a scris Patrick Mouratoglou pe Instagram. „Asa vom face”, i- a raspuns jucatoarea romana de tenis. Simona Halep a fost testata pozitiv cu roxadustat, la…

- Adrian Marcu, fost antrenor al Simonei Halep, s-a aratat uimit de faptul ca Simona Halep a fost testata pozitiv. Acesta este de parere ca jucatoarea romana nu s-a dopat, fiind vorba de o greșeala. “O stiu pe Simona destul de bine, am lucrat destul de mult cu ea si stiu ca este o sportiva intotdeauna…

- Fostul tenismen Andrei Pavel a declarat, vineri, ca spera ca Simona Halep sa fie puternica si sa treaca peste situatia dificila in care se afla acum, dupa ce a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa. “M-am uitat pe discursul ei, e socant, totul este foarte socant, m-am uitat pe ce a scris ea,…

- Simona Halep a fost testata pozitiv cu roxadustat, la o proba recoltata la US Open, turneu de la care a fost eliminata in primul tur de Daria Snigur, scor 2-6, 6-0, 4-6. Substanța este inclusa pe lista substanțelor interzise a Agenției Mondiale Anti-Doping din 2022. Roxadustat se folosește impotriva…

- Simona Halep (30 de ani) s-a aratat șocata ca a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa, roxadustat. Jucatoarea romana de tenis a anunțat ca va lupta pentru a-și dovedi nevinovația. “Voi lupta pana la capat pentru a dovedi ca nu am luat niciodata cu buna stiinta vreo substanta. Astazi incepe…

- Simona Halep a implinit marți 31 de ani. In aprilie, jucatoarea romana de tenis a inceput colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou. In plan personal, Halep a divortat de Toni Iuruc la doar un an de la casatoria civila. In ziua in care a implinit 31 de ani, sportiva s-a rasfațat la un salon de cosmetia,…