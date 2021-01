Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența referitoare la prelungirea carantinarii Dumbraviței nu a fost una pe placul liderului CJ Timis, Alin Nica. Acesta a afirmat, inca inainte de ședinta CJSU, ca decizia eliminarii carantinei ar trebui luata pentru toate cele patru localitați care…

- "Ziarul de Iasi" a atras atentia asupra acestui aspect in ediatia sa de astazi. Mai jos redam comunicatul integral. Prelungirea carantinei zonale Ciurea. Nu se impune carantina la Valea Lupului In ultimele zile, in timp ce incidenta cazurilor pozitive Covid19 din comuna Ciurea a inceput sa scada (astazi…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Alba a adoptat luni o hotarare prin care propune prelungirea cu 7 zile a carantinei in Alba Iulia și in localitațile aparținatoare Barabanț, Micești, Oarda și Paclișa.

- Carantina in orașul Constanța a fost prelungita, de vineri, pentru inca 14 zile, masura fiind avizata de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Prelungirea carantinei in Constanța intra in vigoare vineri, la ora 20.00. Masura de carantinare a fost solicitata de Comitetul Județean pentru Situații…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Sibiu a propus, vineri, prelungirea carantinei in municipiul Sibiu, localitatea Selimbar, cartierul Arhitectilor (Cisnadie), orașul Cisnadie și orașul Talmaciu, precum și instituirea masurii de carantina in localitatea Marșa.

- Dominic Fritz este solidar cu locuitorii din capitala Austriei, dupa ce teroriștii au adus panica intr-unul dintre cele mai sigure orașe europene. „Sunt solidar cu vienezii și cu primarul Vienei, Michael Ludwig. M-a mahnit vestea teribila a atentatului concertat de ieri seara, de pe strazile orașului…

- Intr-o mișcare politica surprinzatoare pentru mulți, Adrian Pau, liderul Pro Romania, a anunțat ca formațiunea pe care o conduce va susține orice decizie luata pentru funcția de viceprimar de noul primar al Dumbraviței. In urma alegerilor locale, conducerea acestei comune bogate a fost preluata de reprezentantul…

- Coordonatorul filialei județene PRO Romania, Adrian Pau, a anunțat, luni, ca formațiunea politica pe care o conduce il va susține pe primarul ales al Dumbraviței, Horia Bugarin, și respectiv Alianța USR-PLUS, in consiliul local, pentru ca proaspatul edil sa iși poata instala un viceprimar.