- Secretarul de stat american Anthony Blinken afirma, in mesajul de Ziua Nationala a Romaniei, ca Statele Unite sunt mandre sa fie alaturi de Romania ca aliati NATO, sa actioneze impreuna pentru a depasi amenintarile si provocarile de azi si de maine, atat in regiunea Marii Negre, cat si in alte zone,…

Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei doresc tuturor romanilor cele mai calduroase felicitari și urari de sanatate, bunastare, prosperitate și impliniri alaturi de cei dragi! La mulți ani, Romania! La mulți ani, romani! Președinte Consiliul Județean Buzau Petre-Emanoil NEAGU

Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei doresc tuturor romanilor cele mai calduroase felicitari și urari de sanatate, bunastare, prosperitate și impliniri alaturi de cei dragi! La mulți ani, Romania! La mulți ani, romani! Președinte Consiliul Județean Buzau Petre-Emanoil NEAGU

- Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei doresc tuturor romanilor cele mai calduroase felicitari și urari de sanatate, bunastare, prosperitate și impliniri alaturi de cei dragi! La mulți ani, Romania! La mulți ani, romani! Președinte Consiliul Județean Buzau Petre-Emanoil NEAGU

- Primaria municipiului resedinta a anuntat joi ca de Ziua Nationala a Romaniei va da startul sarbatorilor de iarna prin doua concerte si un foc de artificii in centrul orasului, evenimentele pregatite pentru luna viitoare si grupate sub genericul "Decembrie Magic" urmand sa se incheie in noaptea dintre…

- Guvernele Romaniei și Statelor Unite ale Americii au organizat, in data de 9 noiembrie, la Washington D.C., cea de-a șaptea reuniune a Dialogului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii, precedata de consultarile politico-diplomatice dintre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu…

- FOTO| Activitați dedicate Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului la Liceul German Sebeș FOTO| Activitați dedicate Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului la Liceul German Sebeș Pe parcursul saptamanii 4-8 octombrie 2021, in cadrul proiectului educațional „Memoria Holocaustului in Romania”,…