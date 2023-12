Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat care este programul zilei de sambata de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023. Competitia poate fi urmarita in direct in AntenaPLAY! David Popovici va lupta pentru medalia de aur in proba de 200 de metri liber si va intra in calificari la 100 de metri liber. Finala lui David…

- David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 200 metri liber de la Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni. Sportivul nostru a terminat pe 3 seria sa si s-a calificat in semifinale cu al treilea timp. Popovici s-a pregatit special pentru aceasta cursa si a avut o prestatie buna,…

- David Popovici va inota in sesiunea de dimineata la Campionatele Europene de inot in bazin scurt in AntenaPLAY! Alti 10 sportivi romani vor lua si ei startul in dimineata zilei de maine, in bazinul de la Otopeni. Sesiunile de dimineata live si pe as.ro/live. David Popovici va lupta pentru un loc in…

- Noe Ponti scrie istorie la Campionatele Europene de inot in bazin scurt, transmis live in AntenaPLAY. Dupa ce in prima zi sa stabileasca un nou reecord al competitiei in semifinalele probei de 100 de metri fluture, Ponti a avut o evolutia fantastica in finala. Noe Ponti si-a depus deja candidatura pentru…

- Programul zilei a doua de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt 2023, LIVE in AntenaPLAY. Vlad Stancu va lua startul in proba favorita, cea de 1.500 de metri liber. Diana Stiger va lupta pentru medalii in finala de la 800 de metri liber. Sesiunea de dimineata incepe la 09.30 cu seriile din…

- Yohann Ndoye-Brouard (22 de ani) a avut parte de o accidentare teribila in afara bazinului de inot. Campionul european din proba de 200 de metri spate de la Roma participa la Campionatele Europene de Inot in bazin scurt de la Otopeni, competitie transmisa in AntenaPLAY in perioada 5-10 decembrie. Brouard…

- Camelia Potec are asteptari uriase de la David Popovici. Sefa inotului din Romania este convinsa ca saptamana viitoare va fi una a recordurilor pentru, la Otopeni! David Popovici inoata la Europeanul din Romania, in probele lui preferate. Cea mai tare competitie de inot de la noi e in direct in AntenaPLAY.…